Einen Tag nach dem Ausbruch eines Flächenbrandes im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren die Löscharbeiten am Dienstagabend noch nicht beendet. Ein Brand, der am Montagabend bereits unter Kontrolle war, fing am Dienstag erneut an zu brennen. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, war ein Lösch-Hubschrauber unterstützend im Einsatz. Insgesamt seien rund 36 Hektar Fläche verbrannt.