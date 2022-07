Nach dem bisher heißesten Tag des Jahres am Mittwoch ist die Waldbrandgefahr in Thüringen deutlich gesunken. Durch die Regenfälle in der Nacht auf Donnerstag herrscht aktuell geringe bis mittlere Waldbrandgefahr. Nach Stufe 4 bis 5 am Mittwoch gilt aktuell landesweit nur noch Stufe zwei bis drei. Im Eichsfeld gilt sogar nur Waldbrandgefahrenstufe 1, informiert Thüringenforst. Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen nicht mehr auf über 35 Grad steigen.

In Rudolstadt wurde am Mittwochnachmittag laut MDR-Wetterstudio der Allzeitrekord in Mitteldeutschland mit 40,1 Grad gebrochen. Bisher lag dieser bei 39,8 Grad, gemessen am 20. August 2021 in Dresden-Hosterwitz.