In den vergangenen Tagen hat es gleich mehrere Brände in West- und Ostthüringen gegeben. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt.

Haus vollständig niedergebrannt

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Brand in einem Einfamilienhaus in Wilchwitz, einem Ortsteil von Nobitz im Altenburger Land. Wie die Polizei mitteilte, stand das Haus kurz nach 6 Uhr bereits in vollständig in Brand, als Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Es brannte vollständig nieder. Der 69 Jahre alte Bewohner konnte das Gebäude selbständig verlassen und wurde im Krankenhaus versorgt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.

15 Menschen kurzzeitig eingeschlossen

Bei einem Brand im Eingang eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld sind 15 Menschen für kurze Zeit in ihren Wohnungen eingeschlossen worden. Das Feuer brach am Dienstagabend im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Pößnecker Straße aus. Ein Unbekannter hatte einen Kinderwagen angezündet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Drei Verletzte bei Brand in Waltershausen und in Gotha

Am Dienstagabend hat es zudem zwei Brände im Landkreis Gotha gegeben. Am Abend brannte in Waltershausen ein Einfamilienhaus in der Straße "Schulwiese". Offenbar brach das Feuer im Wohnzimmer des Hauses aus und griff auf die Zimmerdecke über, sodass das gesamte Wohnhaus in Brand geriet. Dabei wurden zwei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ungefähr 50.000 Euro.

Ein Mann wurde schließlich in Gotha bei einem Brand eines Lagerraumes schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert. Den Angaben zufolge war in dem Raum unter anderem eine Propangasflasche gelagert. Die Feuerwehrleute brachten sie ins Freie. Sie verhinderten auch, dass sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Die Brandursache war zunächst unklar.