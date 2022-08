Bereits am Mittwoch hatten in verschiedenen Regionen Thüringens Felder gebrannt. So hatte am Mittwochnachmittag ein technischer Defekt an einem Mähdrescher nahe Großengottern im Unstrut-Hainich-Kreis einen Brand verursacht. Wie die Polizei mitteilte stand gegen 17 Uhr an der Bundesstraße 247 zwischen Großengottern und Schönstedt ein etwa 0,25 Hektar große abgeerntete Fläche in Flammen. Am Mähdrescher selbst sei kein Schaden entstanden. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Bahnstrecke zwischen Bad Langensalza und Mühlhausen kurzzeitig gesperrt werden.