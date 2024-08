Brand- und Katastrophenschutzbericht Weniger Todesopfer durch Brände in Thüringen

Im vergangenen Jahr sind in Thüringen 19 Menschen bei Bränden ums Leben gekommen. Das geht aus dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht hervor, den Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag in Weimar vorgestellt hat. Im Jahr 2022 waren fast doppelt so viele Menschen durch Brände gestorben, nämlich 34. Unter den Getöteten des Jahres 2023 war demnach auch ein Feuerwehrmann.

