Bratwurstaktion in Thüringer Kindergärten Seit dem 1. Juni läuft eine landesweite Aktion für die Thüringer Bratwurst. Wie Vereinschef Uwe Keith von den Bratwurstfreunden MDR THÜRINGEN sagte, wird bis Mitte Juli in 22 Städten je eine Kita einen Tag mit Bratwürsten versorgt. Die "Bratwurst on Tour" sei auch ein Dankeschön an Kinder und Erzieher für ihre Geduld während der Pandemie. Die Aktion wird von Thüringer Fleischern, vom 1. Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen und dem Verein "Freunde der Thüringer Bratwurst e.V." in Holzhausen bei Arnstadt unterstützt.



