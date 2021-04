Für das geplante Bürgerforum, das die Landesregierung in der Corona-Krise beraten soll, werden derzeit 4.000 Briefe an Thüringer und Thüringerinnen verschickt. Die Auswahl der Adressaten sei in einem mehrstufigen Verfahren nach dem Zufallsprinzip erfolgt, erklärte Justizminister Dirk Adams (Bündnis 90/Die Grünen) am Samstag, auf dessen Vorschlag das Bürgerforum zurückgeht. "Wir hoffen nun auf eine hohe Zahl an Rückmeldungen."