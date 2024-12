Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Stephan Sühling

Politische Farbenlehre Was ist eine Brombeer-Koalition?

20. Dezember 2024, 15:16 Uhr

Die Brombeere ist Namensgeberin einer Koalition, die es deutschlandweit erstmals in Thüringen gibt. Doch was ist das für ein Bündnis? Welche Parteien sind beteiligt? Und was sind die Gründe, dass ausgerechnet eine Beere für den Namen Pate stand?