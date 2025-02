Über 90 Prozent der Ausgaben des Landes sind gebunden, zum Beispiel durch Personalkosten und gesetzliche Verpflichtungen. Beim verbleibenden Rest ist es mindestens schwierig, Ausgaben zu kürzen. Wolf: "Wir können nicht die Axt ans Land anlegen und an die freiwilligen Ausgaben, die noch geblieben sind." Es seien keine Spielräume mehr vorhanden.

Schulden aufnehmen ist ausdrücklich nicht unser Konzept. Katja Wolf (BSW) Thüringer Finanzministerin

"Ein klassisches Einsparen ist aus meiner Sicht tatsächlich nicht mehr möglich", so die Finanzministerin. Doch auch Schulden will und darf die Landesregierung nicht machen, hier greift die Schuldenbremse. "Schulden aufnehmen ist ausdrücklich nicht unser Konzept", sagte die Ministerin denn auch, aber "zu Tode sparen" sei auch der falsche Weg.

Reserve von 500 Millionen Euro bilden

Dennoch will die Landesregierung statt die Rücklagen restlos aufzubrauchen, eine Reserve von mindestens 500 Millionen Euro bilden, um für die kommenden Jahre eine etwas bessere Ausgangsposition zu haben. "Wir müssen in diesem Jahr schon die nächsten Jahre mitdenken", sagte Wolf.

Außerdem soll etwa in die Infrastruktur investiert werden. "Unser Ansatz ist, zwischen Sparen und Gestalten den richtigen Weg und einen austarierten Weg zu finden."

Die Landesregierung will erstens bei den Personalkosten sparen. Beim Einstellen von neuen Mitarbeitern werde man in den nächsten Jahren extrem zurückhaltend agieren, sagte Wolf. Das bedeute, dass nach der Pensionierung eines Beschäftigten Stellen nur dann wieder besetzt werden dürften, wenn es dafür eine extrem gute Begründung gebe. Noch höhere Standards würden für zusätzliche Stellen gelten.

Es gibt hier nur drei Ausnahmen: Die Koalition will an der Einstellung von neuen Lehrern sowie von 360 Polizisten in diesem Jahr festhalten. Auch die Einstellung von Justizbediensteten für die Abschiebungshafteinrichtung, die in Arnstadt entstehen soll, werde finanziert.

Kein zusätzliches Geld für Projekte

Zweitens bekämen die Ministerien bei neuen Projekten kein zusätzliches Geld, sondern müssten diese aus ihrem Etat finanzieren. Wolf: "Was sie an Mehrbedarf haben, müssen sie ausschwitzen."

Der Haushalt soll durchforstet werden, jede Ausgabe soll auf den Prüfstand. "Da werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten intensivst dranmachen", so die Ministerin.

Rund 400 Millionen Euro sollen zusammenkommen, indem die Regierung die Rückzahlung der Corona-Kredite von 15 auf 30 Jahre streckt, den bestehenden Schuldentilgungsmechanismus aussetzt und bei der Berechnung des Spielraums der Schuldenbremse das Bundesmodell übernimmt. "Das sind die drei Instrumente, die wir herausholen müssen", sagte Wolf.

Außerdem seien die Landesgesellschaften, angehalten, einen "Beitrag zu leisten". "Von der Fernwasserversorgung bis zum Thüringenforst, bis zur Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) und zur Thüringer Aufbaubank wird jede Landesgesellschaft ins Boot geholt und gefragt, welche Chance hast du, im investiven Bereich das Land zu unterstützen und eigene Akzente zu setzen." Dabei wolle die Koalition wirtschaftlich solide agieren.

Die LEG könnte etwa Kredite für Investitionen aufnehmen, zum Beispiel, um Gebäude zu bauen. Das Land könnte sich in diese Gebäude dann einmieten. Geld im Haushalt, das für solche Investitionen gedacht war, könnte so freigesetzt werden, so der Plan.

Viele Krumen machen ein Brot. Katja Wolf (BSW) Thüringer Finanzministerin

Rund 300 Millionen Euro sollen als Haushaltsrest aus dem aufgelösten Corona-Sondervermögen kommen. Das Sondervermögen war einst mit Krediten finanziert worden, doch nicht alle Mittel wurden abgerufen. Nun soll der Rest in die Rücklage wandern und in zukünftigen Jahren wirtschaften helfen.

"Wir müssen Möglichkeiten nutzen, das Leben am Laufen zu halten und auf der anderen Seite die konjunkturellen Impulse zu geben, das ist wichtig", sagte die Finanzministerin. Es werde in hohem Maß gespart, "aber hoffentlich so, dass man es relativ wenig im Land merkt. Viele Krumen machen ein Brot."

Die Thüringer Linke hat die Pläne der Landesregierung für den Haushalt 2025 kritisiert. Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Ronald Hande, sagte MDR THÜRINGEN, die Pläne der Brombeer-Regierung seien kurzsichtig und ohne eine Strategie für die Zukunft.

Es stelle sich die Frage, wie künftig wichtige Bereiche wie Soziales, Infrastruktur oder Wirtschaftsförderung weiter funktionieren sollten, wenn Personal eingespart werden soll.