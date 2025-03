Ministerpräsident Voigt meinte gegenüber MDR THÜRINGEN: "Probleme gemeinsam anzupacken ist uns gut gelungen in den ersten hundert Tagen." Konkrete Maßnahmen finden sich allerdings nur vereinzelt in dem Programm, das die Brombeere bis Anfang April umgesetzt haben will.

Schon im Koalitionsvertrag steht als erster wichtiger Punkt, dass die Landesregierung den Lehrermangel bekämpfen will. So soll in einem ersten Schritt der Unterrichtsausfall an staatlichen Schulen auf unter zehn Prozent gesenkt werden, heißt es denn auch im 100-Tage-Programm.