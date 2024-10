Nach mehreren Sondierungsrunden haben die Vorsitzenden von CDU, BSW und SPD am Dienstag über einen Entwurf für ein gemeinsames Sondierungspapier beraten. Bei den mehrstündigen Beratungen habe es Änderungsvorschläge an vielen einzelnen Formulierungen gegeben, hieß es übereinstimmend aus Verhandlungskreisen. Größere, grundsätzliche Änderungswünsche an dem vorliegenden Entwurf seien aber nicht vorgetragen worden.