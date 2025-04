"Ich freue mich, wichtige Gäste begrüßen zu dürfen: Generalsekretär Christan Leye, schön, dass du da bist!" Dass Katja Wolf in ihrer Eröffnungsrede auf dem Landesparteitag in Gera ausgerechnet den BSW-Generalsekretär Christian Leye so herzlich begrüßte, ist bemerkenswert.

Schließlich betonte Leye in den vergangenen zwei Wochen unermüdlich, dass es neue Impulse in Thüringen brauche und die Landesparteispitze abgewählt gehöre. Leye war Sahra Wagenknechts Speerspitze im erneuten Machtkampf mit Katja Wolf, der - so hoffte Wagenknecht - Wolf ein für alle Mal aus dem Thüringer Vorstand drängen sollte.