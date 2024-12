Landesvorsitzende Katja Wolf hielt den Kritikern entgegen, dass das Thema Frieden sich wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag ziehe. Auch ihr drehe sich der Magen um, wenn in Talkshows mit leuchtenden Augen von Kriegstauglichkeit geredet werde. Aber das BSW werde aus den Bundesländern als starke Stimme für den Frieden auftreten. "Das, was am Abendbrottisch diskutiert wird, das wollen wir in konkrete Politik übersetzen", sagte Wolf.