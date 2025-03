Sollte sich das Bündnis Sahra Wagenknecht dauerhaft in der Parteienlandschaft etablieren? In einer aktuellen Ausgabe des MDR-eigenen Meinungsbarometers MDRfragt gibt es unter den Befragten aus Thüringen eher den Wunsch, dass sich das BSW auf Landesebene etabliert.

Konkret gab die Hälfte der Befragten an, es wäre gut, wenn das BSW zur dauerhaften politischen Kraft in Thüringen wird (50 Prozent). Rund jede und jeder Dritte (37 Prozent) fände das hingegen schlecht. Damit sind die Befürworter hier deutlich in der Überzahl.