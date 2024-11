BSW Thüringen darf zusätzliche Mitglieder benennen

Schönberger sieht in der restriktiven Aufnahme von BSW-Mitgliedern in ganz Deutschland ein Problem. Dem MDR sagte sie: "Man muss das so auslegen, dass eine Partei grundsätzlich offenbleiben muss." Das BSW nehme zwar Mitglieder auf, orientiere sich dabei aber nicht "am Individuum, sondern orientiert sich an absoluten Zahlen". Das sei für sie eine Aufnahmesperre und damit rechtswidrig, so Schönberger.