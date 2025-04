Die Thüringer BSW-Vorsitzenden Katja Wolf und Steffen Schütz müssen beim Landesparteitag am 26. April mit Gegenkandidaten rechnen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN planen Anke Wirsing aus Bad Salzungen und Matthias Bickel aus Bad Langensalza eine gemeinsame Kandidatur um den Landesvorsitz.

Wie sie am Freitag mitteilten, werden sie sich auf dem Parteitag in Gera zur Wahl stellen. Unterstützt wird die Kandidatur von Robert Henning aus Bleicherode, der sich als Landesgeschäftsführer bewerben will.