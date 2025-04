Gegen die bisherige Parteispitze wollen Anke Wirsing, Matthias Bickel und Robert Henning um den Landesvorstand antreten. Wirsing gilt als loyale Anhängerin von Wagenknecht, die die Regierungsbeteiligung des BSW in Thüringen wiederholt kritisiert hatte. Sie ist ausgebildete Bauzeichnerin und zog über die Landesliste in den Landtag ein. Sie ist zudem im Stadtrat Bad Salzungen BSW-Fraktionschefin.

Amtsinhaberin Wolf begründete ihre und Schützs erneute Kandidatur am Dienstag damit, dass nach Gesprächen mit anderen BSW-Mitgliedern der Wunsch klar zu erkennen gewesen sei, dass sie beide wieder antreten sollten. Wolf und Schütz führten die Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU in Thüringen und sind nun als Finanzministerin sowie als Infrastruktur- und Digitalminister Teil der Thüringer Landesregierung.

Die BSW-Bundesspitze hatte sich allerdings für die drei Herausforderer ausgesprochen. Generalsekretär Christian Leye hatte zuvor gegenüber MDR THÜRINGEN für das Team um Wirsing geworben und gesagt, er habe das Gefühl, dass es in Thüringen neue Impulse geben sollte. Am Mittwoch kritisierte zudem Bundesvorsitzende Wagenknecht Wolf und Schütz. Sie sei "erstaunt über die erneute Kandidatur», sagte Wagenknecht dem Nachrichtenmagazin "Stern". Sei sei davon ausgegangen, "dass es in Thüringen längst Konsens war, Partei- und Regierungsamt zu trennen, was ja auch sinnvoll ist." Sie sagte weiter, dass die Partei in Zukunft "sehr viel mehr Mitglieder aufnehmen" werde. Daher sollten die Vorsitzenden sich auf den Parteiaufbau konzentrieren.