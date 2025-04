Die Kandidatur von Wolf, die zudem Thüringer Finanzministerin ist, hält Schütz für "wichtig und richtig". Schließlich seien auch Georg Maier (SPD) und Mario Voigt (CDU) Vorsitzende in ihren Parteien. "Das BSW würde sich in der Regierung selbst verzwergen, wenn Katja nicht mehr Vorsitzende wäre", sagte Schütz. In den vergangenen zwei Nächten habe es Kontakt zur Parteispitze in Berlin gegeben, um die Wogen zu glätten.