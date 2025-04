Wolf und Schütz, die als Finanzministerin und Digital- und Infrastrukturminister an der Landesregierung beteiligt sind, hatten zuvor mit anderen Mitgliedern des BSW gesprochen. Dabei sei klar der Wunsch zu erkennen gewesen, dass sie beide wieder antreten sollten, sagte Wolf am Dienstag. Irritiert zeigten sie sich von Äußerungen aus der BSW-Bundesspitze .

Dort wurde begrüßt, dass Anke Wirsing, Matthias Bickel und Robert Henning ebenfalls für den Landesvorstand kandidieren wollen. BSW-Generalsekretär Christian Leye hatte zuvor gegenüber MDR THÜRINGEN für das Team um Wirsing geworben und gesagt, er habe das Gefühl, dass es in Thüringen neue Impulse geben sollte.

"Das, was mich persönlich ein kleines bisschen irritiert hat, war, dass der Generalsekretär der Partei eine sehr deutliche Positionierung vornimmt, bevor nur ansatzweise alle Kandidaturen klar sind", sagte Wolf der Nachrichtenagentur "dpa". Für sie sei das weder politisch noch demokratisch ein wirklich guter Stil.

Wolf und Schütz wollen beim Parteitag in Gera am 26. April einen Leitantrag einbringen, in dem unter anderem gefordert wird, die Partei über neue Kreisverbände auf ein größeres Fundament zu stellen.