In den KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora haben am Samstag zwei Sommercamps geendet. Zwei Wochen lang hatten Freiwillige aus verschiedenen Ländern in Weimar und in Nordhausen bei Restaurierungs- und Pflegearbeiten geholfen. So standen in der Gedenkstätte Buchenwald Arbeiten am Gedenkweg Buchenwaldbahn, in der Restaurierungswerkstatt und an Gedenksteinen für aus dem Konzentrationslager deportierte Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.