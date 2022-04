Seit 2018 sei diese Möglichkeit von 37 Menschen genutzt worden, heißt es in der Antwort des Thüringer Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Landtagsfraktion, die die Fraktion am Donnerstag vorstellte. Allerdings hätten landesweit etwa 9.000 Beschäftigte in Werkstätten für Behinderte einen solchen Antrag stellen können, sagte die Landtagsabgeordnete Karola Stange in Erfurt.