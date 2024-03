Arsen an Büchern Die Farbe "Schweinfurther Grün" war im 19. Jahrhundert sehr beliebt und wurde vielfältig benutzt, unter anderem auch für das Einfärben von Einbänden von Büchern und deren Buchschnitt, aber auch zum Bemalen von Spielzeug.

Arsenhaltige Farben wurden 1887 per Reichsgesetz verboten, wurden aber bis ins 20. Jahrhundert noch verwendet. Zu Arsen an Büchern lägen laut Universität Bielefeld erst seit Kurzem wissenschaftliche Erkenntnisse vor.

Gefährlich könnte es werden, wenn man beim Umblättern die Finger befeuchtet oder arsenbelasteter Staub eingeatmet wird oder in die Augen gerät. Solange Bücher im Regal stehen, gelten sie als unbedenklich.

Ein Großteil dieser alten Bücher steht in nicht-öffentlichen Bereichen oder müssen extra zur Ansicht geordert werden.