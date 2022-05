Gefragt nach Ludwigs Vergleichen mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust auf der Erfurter "Bürger für Thüringen“-Bühne gaben Ratz und Bergner gleichlautend an: "Dieses in der NS-Zeit erlittene Leid der Menschen, jüdischer Menschen und aller Opfer der Nazi-Diktatur ist unvergleichbar". Die "NS-Zeit" sei "unvergleichbar". Darüber hinaus aber distanzierten sich die beiden Funktionäre von Ludwigs Rede nicht.

Gegründet wurde das "ZAAVV" im November in einem Kloster auf Mallorca. An der Eröffnung teilgenommen hatte neben Ralf Ludwig auch der Berliner Dramaturg Anselm Lenz, der als Organisator der "Hygienedemos" auf dem Berliner Rosa-Luxemberg-Platz im Jahr 2020 gilt. Ludwig spricht in diesem Zusammenhang heute von einer "ideellen Gründung". Alle Teilnehmer eine "der Schrecken vor dem, was in den letzten zwei Jahren passiert" sei sowie der "Wille, Grund und Abwehrrechte als individuelle Abwehrrechte gegen übergriffige Staatsgewalt" zu stärken.