Holger Danz

Seit Dezember erscheinen die "Sonntagskolumnen" unter Pseudonym. Erst seitdem finden sich in den Pamphleten populistische Verschwörungsmythen. Zuvor wurden sie von Holger Danz geschrieben, einem Mitarbeiter der FDP-Fraktion im Landtag und "Bürger für Thüringen"-Aktivisten. Am Samstag hatte er im Namen des Vereins einen Infostand in Jena angemeldet. Es ist unklar, ob sich Danz hinter dem Pseudonym verbirgt. Eine MDR-Anfrage ließ er unbeantwortet. Immerhin gibt es zahlreiche inhaltliche Parallelen zwischen ihm und dem anonymen Autor.

Wer schreibt als "Meister Eckart"?

Beide beschwerten sich in ihren Kolumnen über die Energieeffizienz von Windrädern sowie über nicht erledigte Tagesordnungspunkte in Landtagssitzungen. Beide halten die Corona-Schutzmaßnahmen für "nutzlos" und das Coronavirus für "gar nicht so gefährlich". "Über die Wirksamkeit der angeordneten Maßnahmen sind augenscheinlich meistens keine wissenschaftlich belegten Daten und Fakten vorhanden", schrieb Danz. "Gleichwohl werden sie als unabdingbar für die Abwehr der Pandemie gepriesen. Und Politiker fällen aufgrund dieser Datenlage Entscheidungen. Dazu genügt dann das Deckmäntelchen der Erkenntnisse einiger weniger Virologen und des RKI. In Wirklichkeit aber ist dieser Mantel gar nicht vorhanden."

Von Politikern und Journalisten scheint Holger Danz ebenfalls wenig zu halten. Politische Entscheidungen zu den Corona-Schutzmaßnahmen nennt er "Entmündigung" und Journalisten "Hilfswillige". In einer Facebook-Nachricht, die MDR THÜRINGEN vorliegt, schrieb er: "Mithin wird der Charakter der Macht hinter den Medien sichtbar. Wenn es bis 1989 eine Diktatur war, was ist es dann jetzt?"

Marco Fischer (r.) distanziert sich mittlerweile von "Bürger für Thüringen". (Archivbild) Bildrechte: MDR/Uli Sondermann-Becker

Wie eine klare Gegenposition zu den "Sonntagskolumnen" liest sich dagegen die Austrittserklärung des ehemaligen Co-Landesvorsitzenden von "Bürger für Thüringen". Mitte März teilte Marco Fischer mit: "Ich bekenne mich zu unserem demokratischen Rechtsstaat mit seinem liberalen System und fühle mich nicht verfolgt. Ich sehe die Demokratie in ihren Grundsätzen weder gefährdet noch korrumpiert."

Eine offenbar Gleichgesinnte findet Holger Danz an seinem Arbeitsplatz im Landtag. Die FDP-Abgeordnete Ute Bergner fungiert als Vorsitzende von "Bürger für Thüringen". Als Corona-Schutzmaßnahme empfahl sie Vitamin D. Wichtig sei "die Tatsache, dass Vitamin D das Corona-Virus nicht beseitigt, dass es aber vor schweren Verläufen bewahren" könne. Eine MDR-Anfrage ließ die Landtagsabgeordnete unbeantwortet.

Uta Bergner (r., Archivbild). Bildrechte: MDR/Uli Sondermann-Becker

Verein als "institutionelle Steighilfe" der Partei

"Bürger für Thüringen" gibt es auch als Partei. Am Samstag treffen sich deren Mitglieder in Großlöbichau (Saale-Holzland-Kreis) zu einer Landesversammlung. Spitzenkandidatin für die Landtagswahl soll die Vereinsvorsitzende Ute Bergner sein, die in der Vergangenheit bekannt gegeben hatte, die FDP verlassen zu wollen.

Über das Verhältnis von Verein und Partei heißt es auf der Website von "Bürger für Thüringen": "Mit der Parteigründung wurde der Grundstein dafür gelegt, die politische Arbeit des Vereins Bürger für Thüringen auch institutionell in den politischen Willensbildungsprozess zu überführen." Das "klar formulierte Ziel der Bürger für Thüringen" sei "der Einzug in den Thüringer Landtag". Der Verein verstehe sich als "institutionelle Steighilfe ins Parlament". Der Verein und die Partei "mögen nach außen getrennte Organisationen sein. Im Innern aber unterscheiden wir zwischen den Mitgliedsformen nicht."

Gruppenfoto zur Gründung der Partei "Bürger für Thüringen" von November 2020. Bildrechte: MDR/Uli Sondermann-Becker

Bundesweites Netzwerk

Unterstützung beim Torpedieren der Corona-Schutzmaßnahmen erhalten Bergner und Danz aus einem bundesweiten Netzwerk. So gehört Begners Verein der Dachorganisation "Bürger für Deutschland" an. In deren "Verwaltungsrat" sitzen Holger Danz sowie Walter Weber von "Ärzte für Aufklärung". Nach Recherchen von Report Mainz soll diese Gruppe Gefälligkeitsatteste gegen die Maskenpflicht vermittelt haben. Weber, ein Internist, trat im Februar in Weimar bei einer Veranstaltung von "Bürger für Deutschland" auf.

Die Rechtsanwältin, die den Verein bei ihrer Schülermaskenklage unterstützt hatte, gehört wiederum den "Anwälten für Aufklärung" an. Dazu zählt auch Ralf Ludwig, selbsternannter "Querdenker-Anwalt" und Mitbegründer der Partei "Widerstand2020". Als Administrator betreut Ludwig bei Facebook gemeinsam mit dem Gründer von "Querdenken711", Michael Ballweg, eine der zentralen Vernetzungs-Plattformen für Corona-Leugner. In mehreren Bundesländern werden Teile der Querdenken-Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, rechnet laut dpa "in Kürze" mit einer bundesweiten Beobachtung.

"Verhöhnung der NS-Opfer"