Für eine Gesetzesänderung per Volksbegehren müssen in Thüringen in einem ersten Schritt sechs Wochen lang mindestens 5.000 Wahlberechtigte unterschreiben. Kommt ein solches Quorum zustande, müssen anschließend innerhalb von in vier Monaten zehn Prozent der Wahlberechtigten - rund 170.000 Menschen - das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützen. Wird das Quorum erreicht, muss der Landtag über den Gesetzentwurf beraten. Entspricht der Landtag dem Volksbegehren nicht, kommt es zum Volksentscheid.