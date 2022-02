Etwa fünf Jahre nachdem die Hürden für die Bürgerbeteiligung in Thüringer Kommunen deutlich gesenkt wurden, hat der Landesverband von "Mehr Demokratie" eine positive Bilanz gezogen. "Bürgerbegehren sind heute ein wirklich verlässliches Instrument in der Hand der Bürgerinnen und Bürger", sagte Sprecher Ralf-Uwe Beck am Dienstag. Damit könnten die Menschen die Politik vor Ort zuverlässig kontrollieren. "Und das spornt Politik hoffentlich auch an."