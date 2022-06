Bei der Bürgermeister-Stichwahl in Leinefelde-Worbis im Eichsfeld ist der bisherige Amtsinhaber abgewählt worden. Nach vorläufigem Ergebnis vom Sonntagabend entschieden sich nur rund 43 Prozent der Wähler für CDU-Mann Marko Grosa. Knapp 57 Prozent der Stimmen entfielen laut Landeswahlleiter auf Herausforderer Christian Zwingmann. Damit ist der parteilose Einzelbewerber der Gewinner der Stichwahl. Nimmt er die Wahl an, wird der Friseurmeister in den nächsten sechs Jahren die Geschicke der Stadt lenken.

In 24 weiteren Gemeinden wurden zudem ehrenamtliche Bürgermeister gewählt. In zehn davon wurde über Kandidaten abgestimmt, die von den Wählerinnen und Wähler bei den Bürgermeisterwahlen vor zwei Wochen auf die Stimmzettel geschrieben wurden. So wurde etwa in Lutter im Eichsfeld Amtsinhaber Raimund Müller mit 71 Prozent der Stimmen wiedergewählt - obwohl er sich nicht wieder hatte aufstellen lassen.