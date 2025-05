Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Wahl Mehrere Gemeinden wählen neuen Bürgermeister

11. Mai 2025, 05:00 Uhr

In mehreren Thüringer Kommunen stehen am Sonntag Bürgermeisterwahlen an. In Bleicherode geht es um die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers, in Buttstädt geht es in die Stichwahl. Gewählt wird auch in Frankenblick, Geratal und Großbreitenbach.