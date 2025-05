Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Ergebnisse Neue Bürgermeister in mehreren Gemeinden gewählt - enge Stichwahl in Buttstädt

11. Mai 2025, 20:37 Uhr

In der Stichwahl zum hauptamtlichen Bürgermeister in Buttstädt hat sich der Amtsinhaber Hendrik Blose (CDU) denkbar knapp durchgesetzt. Franka Hitzing wurde zur neuen Bürgermeisterin von Bleicherode gewählt. Gewählt wurde auch in den Gemeinden Großbreitenbach, Frankenblick und Geratal.