In etwa 20 Thüringer Gemeinden und Ortsteilen wurden am Sonntag parallel zur Bundestagswahl auch die Bürgermeister gewählt. Seit 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt.

In Volkerode (VG Ershausen/Geismar) im Eisfeld ist Andreas Pudenz (Heimat- und Wanderverein Gobert) erneut zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden. Laut vorläufigem Endergebnis erreichte er als einziger Kandidat 95,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,9 Prozent.

In Klettbach im Weimarer Land ist Andrè Köhler neuer ehrenamtlicher Bürgermeister. Er setzte sich mit 63,7 Prozent gegen die bisherige Amtsinhaberin Franziska Hildebrandt (FDP) durch. Sie kam auf 33,8 Prozent. Weil sie erst Mitte Februar mitteilte, dass sie erneut anzutreten will, stand sie nicht auf dem Wahlzettel. Rund ein Drittel der Wähler schrieb ihren Namen auf den Wahlschein. Insgesamt standen 14 Namen auf dem Stimmzettel - darunter auch der Name einer Manga-Figur. Wie Sven Merten von der VG Kranichfeld sagte, hatte ein Spaßvogel "Arturia Pendragon" vorgeschlagen. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,8 Prozent.