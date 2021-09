Der Parteilose Matthias Schrot bleibt ehrenamtlicher Bürgermeister in Weißensee im Landkreis Sömmerda. Wie Wahlleiter Jens Peter MDR THÜRINGEN sagte, erhielt er bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag 59,7 Prozent der Stimmen. Mitbewerber Daniel Ecke (Bündnis für Weißensee) kam auf 27,4 Prozent, Jörg Egenolf (CDU) auf 12,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,4 Prozent.

Auch in Obermaßfeld-Grimmenthal im Kreis Schmalkalden-Meiningen bleibt Martin Hofmann ehrenamtlicher Bürgermeister. Der 63-Jährige ist am Sonntag für die kommenden sechs Jahre wiedergewählt worden. Der Ingenieur war der einzige Kandidat. Von 560 gültigen Stimmen bekam er 536. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent.

Der parteilose Marco Geelhaar bleibt ebenfalls ehrenamtlicher Bürgermeister in Wünschendorf (Landkreis Greiz). Er kam bei der Wahl am Sonntag nach Angaben der Stadtverwaltung auf gut 83 Prozent der Stimmen. Geelhaar war der einzige Bewerber um das Amt. In der Gemeinde gibt es rund 2.400 Wahlberechtigte. 77 Prozent der Wähler gingen an die Wahlurne. Das Ergebnis ist vorläufig. Das abschließende Ergebnis werde es am Dienstag geben, hieß es.