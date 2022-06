Kommunales Bürgermeister-Wahlen in Thüringen: Die ersten Sieger stehen fest

Etwa 210.000 Thüringer konnten am Sonntag eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister wählen. In 318 Orten wurde ein ehrenamtlicher, in sieben Orten ein hauptamtlicher Rathauschef gesucht. Auch 117 Ortschafts- und Ortsteilbürgermeister waren zu wählen. Wer wo die Wahl für sich entschieden hat, fassen wir in diesem Beitrag ab Sonntagabend zusammen.