Zehntausende Thüringerinnen und Thüringer können an diesem Sonntag noch bis 18 Uhr ihren Bürgermeister wählen. Bis 14 Uhr hatten knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das teilte das Landesamt für Statistik auf Basis einer Stichprobe mit ausgewählten Wahlbezirken mit. Das Zwischenergebnis ist damit identisch mit dem des Jahres 2016. Bei den Kommunalwahlen vor sechs Jahren hatte die Wahlbeteiligung am Schluss bei 52,4 Prozent gelegen. Rund 210.000 Wahlberechtigte in Thüringen sind an diesem Sonntag insgesamt aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Neben sieben hauptamtlichen und 318 ehrenamtlichen Kommunalvertretern sind auch 117 Ortschafts- und Ortsteilbürgermeister zu wählen. Landräte und hauptamtliche Bürgermeister stehen dann regulär in zwei Jahren zur Wahl, wie der Landeswahlleiter im Vorfeld mitteilte.

Zumeist ehrenamtliche Bürgermeister gewählt

Gewählt wird in den Gemeinden, in denen die Amtszeit der meist ehrenamtlichen Bürgermeister zum 30. Juni ausläuft. Insbesondere im Saale-Holzland-Kreis (67 Gemeinden), im Eichsfeld (49) und im Saale-Orla-Kreis (33) wird in besonders vielen Gemeinden abgestimmt. Im Landkreis Greiz hingegen wird nur in sechs von insgesamt 45 Gemeinden gewählt. In Nordhausen sind es fünf und in Sonneberg zwei.