Die Wählerinnen und Wähler in Schmölln im Altenburger Land haben ihren Bürgermeister klar im Amt bestätigt. Sozialdemokrat Sven Schrade erhielt bei der Wahl am Sonntag nach Angaben der Stadtverwaltung 66,5 Prozent der Stimmen. Schrade, der auch stellvertretender SPD-Vorsitzender in Thüringen ist, setzte sich gegen Uwe Rückert (parteilos) und Markus Bär (Bürger für Schmölln) durch. Rückert erhielt 21,6 Prozent der Stimmen, Bär 11,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Andy Franke als Bürgermeister des Schmöllner Ortsteils Altkirchen.

96 Prozent für Amtsinhaber in Nobitz

In Nobitz im Altenburger Land wurde Bürgermeister Hendrik Läbe wiedergewählt. Wie die Gemeinde auf ihrer Internetseite mitteilt, bekam der SPD-Politiker rund 96 Prozent der gültigen Stimmen. Die übrigen gültigen Stimmen entfielen auf Personen, die von den Wählerinnen und Wählern auf den Wahlzettel geschrieben wurden. Diese Option lässt das Thüringer Kommunalwahlrecht zu. Die Wahlbeteiligung lag bei 26,6 Prozent.

Stimmen-Drittelung bei drei Kandidaten in Greußen

In Greußen im Kyffhäuserkreis erreichte am Sonntag keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit. In der Kommune, die seit Jahresbeginn eine Landgemeinde ist, kam Maik Göllert auf 34,9 Prozent der Wählerstimmen, Torsten Abicht auf 32,7 und Kay Knobloch auf 32,4 Prozent. Nach Angaben des bisherigen Bürgermeisters und Verwaltungsleiters René Hartnauer werden die Wähler am 11. Juli in einer Stichwahl zwischen Maik Göllert und Torsten Abicht entscheiden.

Ostramonda: Neuwahl wegen Tod des Bürgermeisters nötig

Auch in Ostramondra kam es am Sonntag zu keiner Mehrheit. Madeline Temme konnte 42 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Steve Bärwolf 35 Prozent und Renate Wendt 23 Prozent der Stimmen, Demnach treten Temme und Bärwolf in der Stichwahl am 11. Juli gegeneinander an. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei rund 80 Prozent. Die Bürgermeisterwahl war nötig geworden, weil Amtsinhaber Axel Thomas Ende März verstorben war. In der Zwischenzeit hatte die Beigeordnete Herta Keil die Amtsgeschäfte übernommen.