12. Juni Bürgermeisterwahlen in Thüringen: 22 Gemeinden ohne Kandidaten

22 Gemeinden in Thüringen haben noch keine Bewerberinnen oder Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni. Insgesamt treten gut 400 Politiker für die meist ehrenamtliche Position an. Der Großteil von ihnen ist nicht parteigebunden.