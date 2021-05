In Thüringen engagieren sich immer weniger Menschen im Bundesfreiwilligendienst. Im vergangenen Jahr gab es landesweit nur noch 1.500 "Bufdis", vor einigen Jahren waren es doppelt so viele. Das Angebot war vor rund zehn Jahren als Ersatz für den Zivildienst gestartet, nachdem die Wehrpflicht abgeschafft worden war. Es richtet sich an alle Altersgruppen.

Die Einsatzfelder im Bundesfreiwilligendienst sind vielseitig - auch in der Kinderbetreuung arbeiten "Bufids", wie die Helferinnen und Helfer genannt werden (Foto: Archiv). Bildrechte: IMAGO