Der Camposanto in Buttstädt ist nicht nur einfach ein historischer Friedhof. In diesem Stil sind nur noch drei in Mitteldeutschland erhalten. Als Außenstandort der BUGA 2021 können Besucher ihn nun wieder neu entdecken. Der Friedhof wurde 1591 nach dem Vorbild der italienischen Camposanti angelegt und bis 1861 benutzt. Mit dem Camposanto entstand damals eine weltliche Form der Bestattung.

Der prachtvolle Friedhof zeigt auch, dass Buttstädt im Mittelalter ziemlich reich war. Damals war Buttstädt das Drehkreuz des Viehandels in Europa. Dadurch sei relativ viel Geld in der Stadt geblieben, was die Buttstädter in der Erweiterung ihrer Kirche und im Bau des Friedhofes zeigen wollten. Die kunstvollen Grabmahle zeugen davon.