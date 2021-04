Bundesgartenschau Botanische Juwelen und chinesische Badehäuser: Die Buga-Außenstandorte in Nordthürigen

Am Freitag öffnet die Bundesgartenschau in Erfurt. Als Außenstandorte sind auch weitere Parks und Gärten in Thüringen mit dabei, darunter der Park Hohenrode in Nordhausen, die Grünflächen im Barockdorf Bendeleben und der Schlossgarten in Ebeleben. Die Orte wurde jeweils für die Buga rausgeputzt und locken als Ausflugziele - auch wenn überall das Begleitprogramm umgeplant werden musste.