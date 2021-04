Buga-Eröffnung hängt auch von neuem Infektionsschutzgesetz ab Derzeit wird an einem neuen bundeseinheitlichen Infektionsschutzgesetz gearbeitet. Die bisher bekannten Neuerungen sehen vor, dass zoologische und botanische Gärten schließen müssen, wenn für die betroffene Region die "Notbremse" in Kraft ist. Sollte der Entwurf so beschlossen werden, dürfte die Buga nicht öffnen. Nach der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung können Zoos und Gärten dagegen unter Auflagen öffnen - trotz hoher Inzidenzzahlen wie aktuell in Erfurt.



Das neue Bundesinfektionsgesetz soll am 21. April verabschiedet werden und möglicherweise ab 26. April gelten. Die Öffnung für die Buga ist für den 23. April geplant.