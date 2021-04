Das neue MDR-Gartenreich ist auf dem Egapark in unmittelbarer Nähe des Danakil-Hauses und nur wenige Schritte vom Bauerncafé entfernt entstanden. Von dort aus wird während der Buga der MDR Garten aufgezeichnet und am 13. Juni, 25. Juli und am 5. September sogar live im Fernsehen übertragen. Live auf Facebook übertragen werden unsere MDR-Gartensprechstunden am 31. Juli und am 25. September. Dann geht es um die Themen "Ein familienfreundlicher Garten" und "Gesundheit im Garten". Sie können also sogar, ohne selbst auf der Buga zu sein, mit uns die Bundesgartenschau erleben.