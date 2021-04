Die Buga in Erfurt soll wie geplant am 23. April eröffnet werden. Dafür gab es bei einer Pressekonferenz am Freitag ein doppeltes und eindeutiges "Ja" von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Oberbürgermeister Andreas Bausewein - mit zwei Einschränkungen: Zum einen müsse es die Rechtslage erlauben und zum anderen könne eine Eröffnung momentan nur im Außenbereich und mit Hygienekonzept erfolgen.

Soll heißen: Beide Politiker blicken gerade nach Berlin, wo derzeit an Änderungen im Infektionsschutzgesetz gearbeitet wird. Ramelow zeigte sich bei der Pressekonferenz am Freitag davon überzeugt, dass der aktuelle Gesetzesentwurf dahingehend abgeändert werde, dass stärker zwischen Außen- und Innenbereichen unterschieden werde. Somit könne die Buga auch mit dem neuen Gesetz öffnen. Das ist aber noch nicht beschlossen. Rundgang im egapark mit Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß, Ministerpräsident Bodo Ramelow und Ulrich Haage vom Thüringer Landesverbandes Gartenbau.

Öffnung vorerst nur im Außenbereich

Stimmt die rechtliche Grundlage, öffnet die Buga nur mit Einschränkungen: Der egapark und der Petersberg dürfen selbst mit Dauerkarte nur mit Voranmeldung über die Internetseite besucht werden, die Innenbereiche bleiben geschlossen, das Rahmenprogramm entfällt bis auf weiteres, Gastronomie gibt es nur in der To go-Variante. In den ersten Wochen könnte es auch passieren, dass die Buga nur für Thüringer geöffnet wird, sagte Ramelow.

Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß sagte bei der Pressekonferenz, dass für die Eröffnung vor allem die Vernunft der Besucher und die Planung des Besuchs wichtig seien. So müssten sich Besucher mit Dauerkarte und Tageskarte ohne konkretes Datum unbedingt vor ihrem Besuch online anmelden und sich eine zusätzliche Bestätigung ausdrucken, die dann am Eingang neben des Tickets vorzulegen sei. Bis auf weiteres könnten - entsprechend des Hygienekonzeptes - 15.000 Personen die beiden Buga-Flächen in Erfurt besuchen. Eine telefonische Anmeldung sei vorerst nicht möglich, das habe technische Gründe, die sich leider bis zum geplanten Buga-Start am 23. April nicht überwinden ließen.

Buga-Außenstandorte so oder so geöffnet

Ramelow und Weiß verwiesen außerdem darauf, dass selbst wenn die Buga-Flächen in Erfurt doch nicht öffnen dürften, die Außenstandorte geöffnet seien. Sie sind ohne Eintritt zugänglich und auch nicht eingezäunt. Für Ramelow stellte sich damit die Frage, warum sollte dann der egapark nicht auch öffnen dürfen? Bei der Pressekonferenz zur Buga-Eröffnung am Freitag: der Vorsitzenden des Thüringer Landesverbandes Gartenbau Ulrich Haage, den Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft Jochen Sandner und Ministerpräsident Bodo Ramelow (v.l.n.r.).