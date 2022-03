Der Bund investiert in diesem Jahr in das Thüringer Autobahnnetz rund 50 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen Streckenabschnitte auf den Autobahnen A4, A38 sowie A73 erneuert werden. Insgesamt sind bis zum Herbst rund 22 Kilometer Autobahnstrecke betroffen, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch in Halle informierte.