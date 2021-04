Das geplante Infektionsschutzgesetz mit der umstrittenen Bundes-Notbremse könnte in Thüringen gravierende Auswirkungen haben. Das gelte vor allem für Schulen und Kitas, die in vielen Kreisen geschlossen werde müssten, wenn das Gesetz wie erwartet in dieser Woche beschlossen wird, sagte am Dienstag der für Bundesangelegenheiten zuständige Thüringer Staatssekretär Malte Krückels.