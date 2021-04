Buga 2021 und Corona: Diese Regeln gelten

Hinweis: Informieren Sie sich über die aktuelle Corona-Lage Die Pandemie-Lage ändert sich immer wieder und die Bundesgartenschau ist ganze 171 Tage lang. Deshalb empfehlen wir: Halten Sie sich bitte regelmäßig über das Infektionsgeschehen sowie mögliche Einschränkungen auf dem Laufenden und handeln Sie entsprechend. Außerdem gilt für Thüringen mindestens bis zum 24. April nach wie vor die Empfehlung, Aktivitäten im Freien wohnortnah zu erledigen.

Wer das Buga-Gelände in Erfurt besuchen möchte, sollte seinen Besuch unbedingt vorher planen, sagt Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Um die Kontakte nachverfolgen zu können und Besucherströme zu lenken, müssen sich alle Besucher online anmelden. Für Inhaber von Dauerkarten und Tageskarten ohne Datum bedeutet das, dass sie vor ihrem Besuch auf die Internetseite der Buga gehen und sich dort registrieren müssen. Bei der Registrierung erhalten die Besucher einen Schein, der dann zusammen mit dem Ticket bei der Einlasskontrolle vorzulegen ist.

Eine telefonische Anmeldung sei vorerst nicht möglich. Das habe technische Gründe, die sich leider bis zum geplanten Buga-Start am 23. April nicht überwinden ließen, sagt Weiß. Dafür besteht ab dem 22. April (täglich zwischen 09:00 und 16:00 Uhr) die Möglichkeit, sich an einem blauen Container am Domplatz die Zutrittskarten von Buga-Mitarbeitern ausdrucken zu lassen.

Laut dem am Mittwoch im Bundestag beschlossenen und am Donnerstag vom Bundesrat gebilligten neuen Infektionsschutzgesetz können botanische Gärten, zu denen das Buga-Gelände gezählt wird, auch bei einer Inzidenz von mehr als 100 öffnen. Besucher müssen dann allerdings einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Inzidenz lag am Eröffnungstag (23. April) in Erfurt bei 170, damit ist derzeit vorerst ein negativer Corona-Test als Zugangsvoraussetzung für das Buga-Gelände notwendig. Laut Stadtverwaltung muss dieser ab Samstag (24. April) vorgelegt werden. Selbsttests werden demnach nicht akzeptiert.