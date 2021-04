Die Bundesgartenschau 2021 ist am Freitagmorgen in Erfurt eröffnet worden. Mit Tüten voller Pflanzen sind die ersten Gäste am Freitagmorgen auf dem Egapark in Empfang genommen worden. Ministerpräsident Bodo Ramelow, Oberbürgermeister Andreas Bausewein und zahlreiche Buga-Mitarbeiter begrüßten die ersten Gäste mit Tüten voller Minze, Thymian und weiterer Geschenke aus.