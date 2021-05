30 Tage nach Buga-Start Bundesgartenschau in Erfurt profitiert von Sonnenschein und Corona-Lockerungen

Die Bundesgartenschau in Erfurt rechnet am Montag mit dem 100.000. Besucher. Corona-Lockerungen und die freien Tage sorgen am Pfingstwochenende für einen Besucherandrang. Buga-Geschäftsführerin Weiß hofft außerdem auf die neue Corona-Landesverordnung, durch die das Danakil-Haus geöffnet werden könnte.