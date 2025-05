Carsten Schneider wurde 1976 in Erfurt geboren und wuchs im Stadtteil Herrenberg auf. Die Wendezeit erlebte er als Jugendlicher, mitten in den politischen und sozialen Umbrüchen, die Ostdeutschland veränderten. Nach dem Abitur am Johann-Wilhelm-Häßler-Gymnasium Erfurt machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Später studierte er berufsbegleitend Public Policy an der Universität Erfurt.