2017 - 2021 MdB, zur Bundestagswahl 2021: Listenplatz 6



Wissen Sie schon, was Sie jetzt beruflich machen werden?



Zunächst werde ich mich erst einmal wieder um die Familie und private Dinge kümmern, da habe ich wirklich Einiges nachzuholen. Und ehrlich gesagt, habe ich, während der Bundestagsarbeit in Berlin, diese gemeinsame Zeit mit meiner Familie in meiner Ostthüringer Heimat sehr vermisst. Ab Mitte nächsten Jahres werde ich mich wieder meiner Arbeit als Arzt widmen.



Bleiben Sie in der Politik, und wenn ja, wo?



Ja natürlich, die Politik hat mir trotz aller Entbehrungen viel Spaß gemacht. Da mir meine Heimat sehr am Herzen liegt, werde ich mich nun verstärkt der Kommunalpolitik widmen können, die gerade wegen meiner Reisetätigkeit nach Berlin und als scheidender Vorsitzender der Deutsch-Russischen Parlamentariergruppe manchmal etwas zu kurz gekommen war.



Werden Sie sich weiter für Ihre Partei engagieren – und wenn ja, in welcher Form?



Nein, ich werde mich in der AfD nicht mehr engagieren und meinen politischen Fokus vielmehr in den zivilgesellschaftlichen Bereich verlagern und versuchen, die Arbeit der erfolgreichsten Parlamentariergruppe des Bundestages, deren Vorsitzender ich war, dort fortzusetzen. Die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Russland, in einem konstruktiven Dialog liegt mir sehr am Herzen.



Gibt es bestimmte Projekte aus Ihrer Zeit im Bundestag für Thüringen, die von Ihren Nachfolgern unbedingt weiter verfolgt werden müssten?



Es gibt viele Projekte, doch da mir die Deutsch-Russische Parlamentariergruppe sehr am Herzen liegt und wir in Thüringen, in einem von mir entwickelten vertikalen Regionalkonzept, sehr erfolgreich waren, würde ich mir wünschen, dass mein Nachfolger in der Gruppe, egal welcher Bundestagsfraktion er angehören wird, die bereits geleistete Arbeit genau dort und in gleicher Intensität und Weise fortsetzt, wo ich aufgehört habe.



Nennen Sie bitte einen wichtigen Grund, warum Sie nicht mehr Bundestagsabgeordneter sind.



Dafür gibt es mehrere wichtige Gründe. Einige davon sind sicher auch sehr persönlich.

Robby Schlund, AfD Bildrechte: Robby Schlund