Die Deutsche Post rät Wahlbriefe spätestens am Donnerstag abzuschicken. Der DHL-Sprecher für Thüringen, Thomas Kutsch, sagte dem MDR, sonst könne die Post nicht garantieren, dass die Unterlagen zur Wahl am Sonntag vorliegen. Alternativ könne der Wahlbrief direkt bei der zuständigen Wahlbehörde abgegeben werden. Stimmen, die am Sonntag nach 18 Uhr eingehen, werden nicht mehr gezählt.