An diesem sonnigen Vormittag steht Diana Herbstreuth frierend, aber fröhlich in Neustadt an der Orla an einem Infotisch voller Flyer, Feuerzeuge und Flaschenöffner mit ihrem Konterfei. Sie strahlt Gelassenheit, Kraft und Zuversicht aus. Ihre Mütze leuchtet wie der Sonnenschirm über ihr in CDU-Türkis.

Die wenigen Menschen, die heute an den runden Plastiktisch kommen, sind eher keine CDU-Kritiker. Manche wollen nur einen Flyer und ein Feuerzeug. Die meisten aber wollen reden, vor allem über ein Thema: die Migration. Erst wenige Tage zuvor war der Gesetzentwurf der CDU für eine härtere Migrationspolitik im Bundestag gescheitert.

"Zweidrittel der Menschen, die das Gespräch mit uns suchen, sind froh über die harte Kante, die klare Linie der CDU", erzählt Herbstreuth. "Der überwiegende Teil ist erleichtert darüber, wofür die CDU steht und dass ihr Kanzlerkandidat die Linie so vorgibt."

Ich will nur sagen, der Herr Merz soll nicht hin und her wackeln, es muss mit der Migration etwas geändert werden. Rentnerin aus Neustadt/Orla

So wie die Rentnerin, die gezielt an den CDU-Tisch kommt und augenblicklich klarstellt: "Ich will nur sagen, der Herr Merz soll nicht hin und her wackeln, es muss mit der Migration etwas geändert werden." Herbstreuth nickt und verweist auf den Gesetzentwurf: "Es bleibt auch dabei". "Na hoffentlich!" antwortet die Rentnerin.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Herbstreuth unterstützt die Linie ihres Bundesvorsitzenden, in der Migrationspolitik mehr Härte zu zeigen. Sie will eine sichere Gesellschaft und eine kontrollierte Migrationspolitik, wie sie sagt, und befürwortet eine "Korrektur des bisherigen Kurses". Menschen, die "sich hier nicht nach unserem Wertkompass, nach unserer Rechtsnorm benehmen und straffällig sind", sollten nicht Gast in Deutschland bleiben, sondern ausgewiesen werden.

Ich bin nicht religiös, aber mein Kompass als Werteorientierung sind die zehn Gebote. Diana Herbstreuth CDU

Werte sind Diana Herbstreuth, die verheiratet ist und eine jugendliche Tochter hat, wichtig: Sie habe die CDU deswegen gewählt, weil diese ihre konservativen Werte am besten vertrete. "Ich bin nicht religiös, aber mein Kompass als Werteorientierung sind die zehn Gebote." Diese Werte erkenne sie teilweise in den anderen Parteien nicht mehr.

Herbstreuth ist Offizierin bei der Bundeswehr mit dem Dienstgrad Oberstleutnant. "Ich habe mich von Null auf Oberstleutnant hochgearbeitet. Das war harte Arbeit", sagt sie. Sie hat Einsatzerfahrungen im Ausland und im Inneren bei Hochwasser. An der Universität der Bundeswehr in München hat Herbstreuth Sportwissenschaften studiert.

Beachtlich ist, dass sie als erste Frau das Kommando über eine Fernspäh-Lehrkompanie bei den Fallschirmjägern innehatte. 150 Soldaten waren ihr für etwa anderthalb Jahre unterstellt.

Bildrechte: MDR/Dian Zwetkow

In ihrem derzeitigen Job hat sie eine hohe Position inne: Sie ist Leiterin des Stabsbüros im Logistikkommando der Bundeswehr in Erfurt. "Ich bin die rechte Hand vom Chef des Stabes" und damit sei sie mitverantwortlich für alles, was die Logistik der Bundeswehr für ganz Deutschland betreffe.

Ich will die Gesellschaft verändern. Diana Herbstreuth CDU